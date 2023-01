Meulebeke zoekt vrijwilligers voor lenteschoonmaak

Roeselare Winterpret dankzij eerste sneeuw

De eerste sneeuw van het jaar is gevallen in Roeselare. Donderdagavond omstreeks 19.30 uur dwarrelden de vlokjes plots uit de lucht. Tot een sneeuwtapijt kwam het nooit, want de sneeuw bleef amper liggen op de grond. Toch zorgde het direct voor een aparte sfeer. Onze fotograaf kon in het stadscentrum zelfs twee jongens op de gevoelige plaat leggen die sneeuw verzamelden vanop enkele wagens en er zo toch in slaagden om enkele sneeuwballen te gooien.

19 januari