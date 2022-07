Meulebeke zoekt uitbater voor restaurant in kasteel Ter Borcht

Kasteel Ter Borcht is de voorbije jaren zowel binnen als buiten volledig gerenoveerd en ook de omgeving is in het nieuw gestopt. Nu de erfgoedparel terug schittert vindt de gemeente het tijd om die met een groter publiek te delen. Op de bovenste verdiepingen is er ruimte voor trouwplechtigheden en recepties, maar bevinden zich ook vergaderzalen of ruimtes die verenigingen voor evenementen kunnen huren. “Het gelijkvloers hebben we vrij gehouden voor een kwalitatieve horecazaak”, zegt burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “Een laagdrempelig restaurant of bistro waar zowel burgers als bedrijven welkom zijn, dat een rustige sfeer uitstraalt en waar de gerechten een goede prijs-kwaliteitsverhouding hebben. We zouden ook graag hebben dat de uitbater streekproducten in de maaltijden verwerkt, maar ook het ecologisch en duurzaam aspect niet uit het oog verliest.”