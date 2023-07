Meulebeke zoekt concessiehouder voor cafetaria aan zwembad

Op zoek naar een nieuwe fiets? Ontdek hier 6 lokale fietsenwin­kels in het zuiden van West-Vlaanderen

Het is volop aan het zomeren: de ideale gelegenheid om de fiets op te stappen en een tochtje door de natuur of de stad te maken. Maar misschien kan je stalen ros wel een onderhoud gebruiken, of is hij volledig aan vervanging toe? Wij gingen op zoek naar enkele lokale fietsenwinkels in het zuiden van West-Vlaanderen waar je terechtkan voor een nieuw exemplaar en de perfecte service: van Veloman in Roeselare tot Velolo in Lo-Reninge.