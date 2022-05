Meulebeke wil zoektocht naar fusiepartner opstarten: "Het hart zegt neen, het hoofd ja'"

Ardooie/Tielt Oldtimer­rit Verjon on the road moet geld in het laatje brengen voor Stichting Me To You

Jonas Vermeersch van het Ardooise immobiliënkantoor Verjon organiseert op zaterdag 21 mei de oldtimmerrit ‘Verjon on the road’. De opbrengst van het event, dat mogelijks een jaarlijks gebeuren wordt, gaat integraal naar de Tieltse Stichting Me To You die de bewustwording van en het wetenschappelijk onderzoek naar leukemie steunt.

28 april