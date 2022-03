Meulebeke vangt Oekraïense vluchtelingen op in voormalig woonzorgcentrum Ter Deeve

“In het voormalig woonzorgcentrum gingen we aanvankelijk assistentiewoningen voorzien, maar door omstandigheden is dat er nog niet van gekomen”, vertellen burgemeester Dirk Verwilst en welzijnsschepen Rik Priem. “Als tussenoplossing gingen we hier tijdelijk de inwoners van Mivalti, het Tieltse centrum voor mensen met een beperking, opvangen omdat ze daar met verbouwingswerken zitten. Dat project is heeft vertraging opgelopen, waardoor we hier nu noodopvang kunnen voorzien voor Oekraïense vluchtelingen. Tot minstens eind augustus zal het gebouw ter beschikking staan van getroffen gezinnen. Het betreft vooral kwetsbare vrouwen en kinderen die we met de beste bedoelingen in een warme thuis op deze zorgsite willen ontvangen.”