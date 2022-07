Meulebeke stelt voorwaarden in advies rond stikstofakkoord

Meulebeke is een landelijke gemeente met een honderdtal actieve landbouwers. “We zijn dan ook uitermate begaan met de sector en dragen onze boeren een warm hart toe”, zegt bevoegd schepen Katrien Seys, die zelf een landbouwbedrijf heeft. “We zijn ongerust over de bijkomende wetgeving, wetende dat deze sector reeds in een moeilijke situatie verkeert. Langs de andere kant miskennen we het stikstofprobleem niet. Daarom vragen we een verregaande analyse naar wat de economische impact voor onze boeren is. We vragen ook garanties opdat he verdienmodel voor landbouwers niet in duigen valt en de investering die ze moeten doen moet worden vertaald in een betere prijs voor hun product. Er is ook nood aan nieuwe en meer ecologische technieken.”