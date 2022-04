Meulebeke plant deze legislatuur tussen de 250 en 500 extra bomen

Roeselare Dieren­asiel Regio Roeselare verhuist tegen zomer 2024 naar Beitem: “Maar zondag organise­ren we er al Dogfest om centen in te zamelen voor onze werking”

Dierenasiel Regio Roeselare verhuist tegen de zomer van 2024 naar een nieuwe locatie in Beitem. Maar eerst zijn er op de site langs de Ieperseweg nog een reeks aanpassingen nodig. De stad start als eerste stap, met een verlanglijst in de hand, met de aanstelling van een ontwerper. In afwachting van de verhuis organiseert het team van het asiel op zondag 1 mei een allereerste event om geld in het laatje te brengen in hun toekomstige stek. Dogfest moet de komende jaren een vaste waarde worden.

14:23