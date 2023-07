Meulebeke plaatst 120 zonnepanelen op dak van OC Vondel

Ardooie maakt zich dankzij Renewi Tour op voor 15e wieler­feest

De enige UCI World Tour-rittenkoers heet voortaan Renewi Tour en doet ook dit jaar opnieuw Ardooie aan. De vijfdaagse wielerwedstrijd start dit jaar op 22 augustus met een ploegenpresentatie in Knokke-Heist en eindigt op 27 augustus in Bilzen. Voor de 15e keer ondertussen al, en na een jaartje waarin de meerdaagse wedstrijd niet georganiseerd werd, doet de wielerronde ook Ardooie aan. Op woensdag 23 augustus vindt de rit Blankenberge-Ardooie plaats. In 2021 was Tim Merlier de winnaar. De eindmeet ligt straks opnieuw langs de Stationsstraat ter hoogte van evenementenhal waar voor de 15e keer een VIP-arrangement wordt georganiseerd. Meer daarover en tickets via https://renewitour.com/nl/vip-rit-1/.