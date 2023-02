Meulebeke organiseert jobdag voor studenten

Kanker dwingt Lieve (46) overnemer te zoeken voor haar koffiehuis: “Mijn taartjes hebben veel mensen gelukkig gemaakt. Dat is een troost”

Lieve Lavens (46), die sinds april 2021 thee- en koffiehuis Castelly in Pittem runt, is op zoek naar overnemers. Met pijn in het hart, want voor Lieve was het uitbaten van haar eigen zaak niets minder dan een droom die in vervulling ging. Maar aan die droom komt door kanker een vroegtijdig einde. “Op een bepaald moment kon ik bijna geen volledige zin meer uitspreken zonder te hoesten.” Wat volgde, was voor Lieve de moeilijkste beslissing van haar leven.