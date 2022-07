Meulebeke organiseert enquête om perfecte studieplek te creëren

Roeselare Water oppompen uit kanaal Roeselare-Leie verboden door blauwalgen

In het kanaal Roeselare-Leie is er opnieuw blauwalgengroei vastgesteld. Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en die er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Blauwalgen scheiden echter giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Klachten na contact variëren van irritatie van de ogen en luchtwegen tot diarree en braken. Het is dan ook verboden water te capteren uit het Kanaal Roeselare-Leie op het hele grondgebied van Roeselare voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Captatie voor het besproeien van sierteelt is wel nog toegelaten. Waterrecreatie zoals kajakken is nog toegestaan, zolang er geen contact met het water wordt gemaakt.

18 juli