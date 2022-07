Meulebeke opent belevings- en ontmoetingstuin met kunst en kruiden

“De tuin is toegankelijk en aantrekkelijk voor zowel jong als oud”, zegt schepen Danny Bossuyt (Lijst van de Burgemeester). “Zo is er een stukje cultuur, poëzie, literatuur, natuur en uiteraard het sociaal aspect rond elkaar ontmoeten. Er staat een bib-kast, gemaakt door de eigen technische dienst en vrijwilligers, maar ook een kruidentuin met infobord en kruidenbakken gemaakt en aangeplant door de groendienst. Verder vind je er een insectenhotel terug, maar ook gedichten van vrijwilligers, een fietstrapper in het kader van een gezonde gemeente en een petanqueplein. Bijzondere aandacht gaat er dan weer naar een kunstwerk met bollen van Geert Roygens dat aan de residentie bij de Karel van Manderstraat staat opgesteld.