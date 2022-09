Meulebeke onderzoekt of het met buurgemeentes nieuw zwembad kan bouwen

Het was oppositiepartij N-VA die op de gemeenteraad naar een stand van zaken in het dossier vroeg. “Momenteel bekijken we of een intergemeentelijke samenwerking voor de bouw van een nieuw zwembad tot de mogelijkheden behoort”, verduidelijkt burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “Op die manier zouden we op dat vlak de lusten en lasten kunnen delen. Bedoeling is om daar dit jaar nog een beslissing rond te nemen. Het draait ons vooral om de toekomst op lange termijn. Voorlopig kunnen we nog even weg. Als er geen grote mankementen opduiken kan ons huidig zwembad in principe nog tot 2030 mee, want tot zolang loopt de huidige milieuvergunning.”