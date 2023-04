Meulebeke neemt afscheid van algemeen directeur

Davy (43) neemt met pijn in het hart afscheid van ‘zijn’ Paanders­kerk: “Ik was hier misdienaar, ben er getrouwd, heb er mijn kinderen gedoopt en mijn grootou­ders begraven”

Een stukje geschiedenis op de wijk De Paanders verdwijnt, nu de Onbevlekt-Hart van Maria-kerk er definitief dicht moet. Spijtig voor de parochianen die nauw verbonden zijn met de plek, maar in het bijzonder voor diaken Davy Verkest (43). Hij leidde er niet alleen doopsels, huwelijken en begrafenissen in goede banen, maar stond er zelf met zijn vrouw voor het altaar en liet er zijn kinderen dopen. De er naast gelegen school krijgt nu de kans de vrijgekomen ruimtes in te palmen. Wat ze er mee van plan is lees je hieronder.