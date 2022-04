Meulebeke lanceert nieuwe huisstijl: “Fier om een Meulebeekse beer te zijn”

“Met het nieuwe logo kozen we voor duidelijkheid, puurheid en volwassenheid. Het beeld is tijdloos en moet uitgroeien tot een eenduidig symbool voor Meulebeke”, klinkt het. “De afgeronde hoeken geven het geheel een zachtaardig en vriendelijk karakter, terwijl het klassevolle groen en het aansluitende kleurenpallet je warm welkom heten in onze landelijke gemeente.” Ook de symboliek achter het nieuwe logo is doordacht. “De vier afgeronde hoeken staan voor de vier parochies die samen onze bruisende gemeenschap dragen. Die lokale samenhorigheid vinden we ook terug in de letter M, die wordt gevormd door twee mensen die elkaar een hand geven. In diezelfde letter bespeuren we bovendien de neus van een oude bekende die zijn retour maakt.” Dat is de Meulebeekse beer die gerestyled werd en opnieuw opgevoerd wordt als herinnering aan het rijke verleden van de gemeente. “De beer veranderde van richting en stapt nu voorwaarts. Van links naar rechts, van het verleden naar de toekomst. Met zijn frisse afgeronde vormen straalt hij positiviteit uit en zijn krachtige poten houden hem stevig overeind. Dankzij de nieuwe groene vacht hult hij zich helemaal in de heruitgevonden huisstijl: hij is net zoals ieder van ons fier om een Meulebeekse beer te zijn. Je vindt onze beer vanaf nu overal terug, als trouwe metgezel van het logo.”