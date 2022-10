Meulebeke krijgt dan toch een regenboogzebrapad

“We hebben indertijd de kostprijs opgevraagd om zo’n regenboogzebrapad op onze eigen wegen aan te brengen, maar die loopt te hoog op”, vindt mobiliteitsschepen Katrien Seys (Lijst van de Burgemeester). “Daarom hebben we die ingreep nog niet gedaan, maar we hebben wel een aanvraag bij het Agentschap Wegen & Verkeer ingediend om ter hoogte van de Veldmolenstraat en Brugsesteenweg (N50) zo’n zebrapad aan te brengen. Zij voorzien centen om in elke gemeente op een gewestweg zo’n ingreep te doen, alleen is het budget voorlopig op. Zodra er weer geld is, komt het regenboogzebrapad er wel.” N-VA is daar tevreden mee, maar hekelt dat de gemeente niet eerder klaarheid schiep. “Jullie wisten dit al een poos en ondanks herhaaldelijk vragen hebben jullie dit niet gemeld.”