Meulebeke herstelt landbouwwegen

Roeselare Boete en rijverbod voor te snelle Hobbykok van Vlaanderen 2009

De winnares van het VTM-programma ‘Beste Hobbykok van Vlaanderen’ in 2009 Claudia Allemeersch zal binnenkort haar auto even langs de kant moeten laten staan. De politierechter veroordeelde haar vrijdag tot een boete van 280 euro en een rijverbod van 10 dagen na een snelheidsovertreding in Roeselare.

30 september