Meulebeke hekelt uitblijven sproeiverbod: “Wees zuinig met kostbaar drinkwater”

“Meulebeke is een prachtige landelijke gemeente in het midden van West-Vlaanderen. Als ‘groenteschuur van Vlaanderen' zijn we verantwoordelijk voor het aanleveren van de vele groentjes die we in het najaar op onze borden vinden. Om dit te beschermen moeten we nu handelen.” aldus burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “We vinden het op vandaag een slecht signaal naar de land- en tuinbouwers om particulier ongebreideld te blijven sproeien, terwijl er voor hen al enkele weken een oppompverbod geldt uit onbevaarbare waterlopen.”