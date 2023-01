Meulebeke gaat heuvel rond kasteelwal verhogen nadat stadion op Ter Borcht onder water liep

Een luchtbeeld toont dat zowat de hele atletiekbana rond het veld in het Leo Abeelestadion onder water kwam te staan. De eerste ploeg van KFC Meulebeke speelde dit weekend gelukkig op verplaatsing, maar de jeugdploegen moesten daardoor noodgedwongen hun wedstrijden uitstellen. “Ondertussen is het water door onze gemeentediensten allemaal weggepompt”, zegt burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “Door de vele regen raakte de wal rond kasteel Ter Borcht verzadigd en dat zorgde voor wateroverlast op het sportterrein. Gelukkig is er geen schade aan de sporthal en is het water nergens binnen gedrongen. Eerstdaags gaan we een definitieve oplossing voor dit probleem moeten vinden. De heuvel rond de wal van het kasteel zal moeten verhoogd worden en we gaan nu een aannemer zoeken die deze klus kan klaren.”