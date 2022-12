Meulebeke bestelt studie rond fusie, onafhankelijken reageren argwanend: “Fusie alleen op tafel om schulden af te lossen”

Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) liet in mei al optekenen dat hij in alle luwte op zoek ging naar mogelijke fusiepartners. Naarmate de maanden vorderden werd al snel duidelijk dat er gepraat werd met buurgemeentes Tielt en Pittem. Of en met wie Meulebeke al dan niet fusioneert wordt pas in het voorjaar van 2023 bepaald. Gevraagd naar een stand van zaken door raadslid Benedikt Van Staen (N-VA) antwoordde de burgemeester dat ook Meulebeke een bestuurskrachtanalyse zal uitvoeren. “Dat gebeurt door een gespecialiseerde instantie en op de volgende raad zullen we een bestek voor een prijsaanvraag goedkeuren”, zegt de burgemeester. “We hebben daar iets langer mee gewacht, maar de buurgemeentes waar we mee praten zien dit als een soort bevestiging richting gemeenteraad en bevolking. Zo’n studie kan uitwijzen of een gemeente de meest aangewezen keuze voor een fusie is.”