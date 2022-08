Meulebeekse woensdagmarkt verhuist tijdelijk naar achterkant Ter Deeve

Roeselare Wat met de asbest na de monster­brand bij Sidegro? “Geen gevaar voor de volksge­zond­heid, maar was je groenten en fruit wel goed”

Bewoners van minstens een 15-tal huizen in de buurt van de Sint-Jozefskerk in Rumbeke (Roeselare) krijgen vrijdag een expert over de vloer, die nagaat hoe erg de neerslag van asbesthoudende deeltjes is na de zware brand bij afvalverwerker Sidegro. “Goed dat we bijgestaan worden, want als gewone burger is het moeilijk in te schatten wat ons te doen staat”, zegt bewoner Jan Vanmaele. De boodschap bijkt vooral het gezond verstand gebruiken. Al lijkt dat bij sommigen niet evident.

29 juli