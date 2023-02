Meulebeekse ondernemers organiseren Lentehappening

Het evenement gaat zaterdag om 16 uur van start in ontmoetingscentrum Vondel. In de twee Vondelzalen kan je kennis maken met 36 deelnemers uit allerlei verschillende sectoren. De beurs is die dag open tot 22 uur. Er is ook animatie voorzien met coverband Bart Verhelle. Op zondag is de beurs open van 11 tot 18 uur. Die dag zijn er optredens van dansformatie Folle et Fou. Er zal ook een grimestand voor kinderen zijn en de lokale radio verzorgt er een uitzending. De inkom is gratis.