Meulebeekse Markt niet bereikbaar vanuit de Kerkstraat

De aannemer werkt verder vanuit de Kapellestraat richting Kerkstraat. De werken bevinden zich voor de ingang van de kerk. Bijgevolg zal de Markt niet bereikbaar zijn via de Kerkstraat. Parkeren op de Goethalsplaats blijft mogelijk. Er is een omleiding via de Rijselstraat. De Holdestraat en Markt zijn bereikbaar via de Karel van Manderstraat en Oostrozebekestraat, waar het inrijverbod naar de Holdestraat tijdelijk wordt opgeheven. Circulatie rond de kerk zal niet mogelijk zijn. Het centrum verlaten kan via de Marktstraat en via de Holdestraat.