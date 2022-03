Meulebeekse bib krijgt zelfuitleenautomaten en ruimere openingsuren

Izegem Radio IRO en FM Gold weer volwaardig in de ether

Radio IRO uit Izegem en FM Gold uit Meulebeke zijn weer helemaal terug in de ether. Hun antenne bovenop de toren van de Izegemse brandweerkazerne brak vorige maand af door storm Eunice. In allerijl werd er een week later een noodantenne geplaatst met een beperkte ontvangst. Maar voortaan kan iedereen zijn geliefde radiozenders weer ontvangen. Vrijdag werden een reeks voorbereidende werken uitgevoerd en op zaterdag werden bovenop de brandweertoren een nieuwe mast geplaatst. Vervolgens werden de zendantennes gemonteerd en de zender weer aangesloten. Radio IRO is voortaan weer op volle kracht te horen via 107.6 FM en FM Gold via 105.6 FM.

27 maart