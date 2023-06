Meulebeeks zwembad weekend dicht door defect

Stefaan (50) waagt zich aan halve triatlon voor het goede doel: “Ik ben een goede vriendin aan kanker verloren en als begrafenis­on­der­ne­mer heb ik al veel uitvaarten verzorgd van mensen die aan de ziekte gestorven zijn”

Een halve eeuw, een halve triatlon. Net nu hij vijftig jaar geworden is vond Stefaan Snoeck het wel toepasselijk om nog eens een sportieve uitdaging van formaat aan te gaan. Hij traint al negen maanden fanatiek om op zondag 18 juni een halve triatlon te kunnen lopen. Dat doet de begrafenisondernemer niet zomaar. Met zijn actie wil hij het een therapiehuis voor jongeren in Izegem en Kom op tegen Kanker steunen. “Zelf ben ik een goede vriendin aan kanker verloren en als begrafenisondernemer heb ik in al die jaren veel uitvaarten verzorgd van mensen die aan de ziekte gestorven zijn. Dat blijft aan je vel kleven.”