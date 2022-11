Meulebeeks koppel bij gestrande passagiers in Cancun: “Mijn man zit bijna door zijn medicatie heen. Als de vlucht nog eens uitgesteld wordt, zitten we met groot probleem”

Izegem Van Swarovski-sportschoe­nen tot excentrie­ke Yeezy’s van Kanye West: 5 blikvan­gers op expo Sneaker Gold in Izegem

Of je ze nu sneakers of sportschoenen noemt, de kans is groot dat ook jij er thuis minstens één paar in het rek hebt staan. Ze zijn dan ook niet meer weg te denken en daar speelt stadsmuseum Eperon d’Or uit Izegem met de nieuwe expo Sneaker Gold graag op in. Je kan er vanaf dit weekend 200 exemplaren bewonderen, het ene al excentrieker dan het andere. Van de Nike Air Mags uit de film ‘Back To The Future II’ tot de bizar vormgegeven Yeezy’s van rapper Kanye West: wij halen er vijf blikvangers uit.

28 oktober