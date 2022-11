Markt door werken tijdelijk enkel bereikbaar via Goethalsplaats

Ingelmunster / Alderweireld Man (59) bedreigt agenten met schop: “Klopt niets van”

Een 59-jarige man uit Ardooie riskeert een celstraf omdat hij verschillende agenten in Ingelmunster zou bedreigd hebben met een schop. Volgens hen schold hij hen uit en zei dat ze niet dichter mochten komen of dat hij zou uithalen. “Daar is niets gebeurd, behalve wat geroep en getier”, zei de man tegen de rechter.

18 november