Marie-Jeanne Van Hove exposeert in gemeentehuis

Roeselare Markant verkoopt picon voor het goede doel

Markant Beveren-Roeselare verkoopt opnieuw zelfgemaakte picon. De opbrengst hiervan gaat naar Samugam die probeert om de levensstandaard van kwetsbare bevolkingsgroepen in India te verbeten en naar de vzw Clemensactie die zich inzet voor kleine sociale projecten in Congo. Picon bestellen kan per mail aan markantbeverenroeselare@gmail.com. Ook op de kerstmarkt in Beveren op 10 december kan je de Picon proeven.

2 december