Marie-Jeanne en Carlos stellen tuin open en lanceren fotoboek: “Zelfs internationale interesse voor onze groene oase”

MeulebekeDe zomer is volop in het land en dan is er geen betere plaats om in te vertoeven dan in de eigen tuin. Marie-Jeanne Van Hove en haar man Carlos Strobbe hebben van hun groene long in de Lostraat 7 in Meulebeke een klein paradijs gemaakt, met naast natuur ook veel plaats voor kunst. Dat valt dezer dagen niet alleen te bewonderen tijdens hun deelname aan Open Tuinen, maar ook in het nieuwe fotoboek Lostraat 7.

De prachtige tuin van het koppel bestaat uit verschillende zones, met elk hun eigen stijl en inkleding. Waar je vooraan de woning de hand van een landschapsarchitect ziet, kan je aan de achterkant meer verdwalen in een kruidentuin en is er ook een klein atelier aanwezig. “We genieten al 45 jaar dag in dag uit van onze mooie tuin”, vertelt Marie-Jeanne. “Doorheen de jaren hebben we gestreefd naar een mooie samensmelting tussen kunst en natuur. Op verschillende plaatsen kan je dan ook mooie beeldhouwwerken spotten, maar we steken ook veel tijd in het plaatsen van bloemen en planten op de juiste locaties. En ook het onderhoud is uiteraard een dagelijkse bezigheid, maar één die we nog met veel plezier op ons nemen.”

Volledig scherm Marie-Jeanne en Carlos in hun aards paradijs: hun tuin in de Lostraat 7 in Meulebeke. © vdi

Prachtig tijdsdocument

Omdat het koppel ondertussen 45 jaar in de Lostraat woont en omdat Marie-Jeanne 70 is geworden, vond het koppel het een ideaal moment om een fotoboek van de tuin te laten maken. “Fotografe Christine Devlaemynck mocht een jaar lang, wanneer ze maar wilde, langs komen om beelden te maken”, zeggen ze. “Het resultaat is een prachtig tijdsdocument, over de vier seizoenen heen en op verschillende tijdstippen van de dag. Ze is er in geslaagd bepaalde details in beeld te krijgen die een echte meerwaarde aan het boek geven. We bieden met het boek niet alleen een blik op onze tuin, maar ook op het interieur van onze woning. Een bewuste keuze, omdat we de symbiose tussen het huis en de tuin extra in de kijker willen zetten. Onze verzameling kunst vormt daarin de verbindende factor. Het boek opent ook met een mooi gedicht van onze kleindochter Anaïs.”

Open voor het grote publiek

Het koppel stelt zijn groene oase dezer dagen open voor het grote publiek tijdens Open Tuinen. “Een evenement waar we al enige tijd aan deelnemen”, zeggen ze. “Dit keer zullen gasten kunnen zien hoe we onze kruidentuin een nieuwe aanblik hebben gegeven. Zo zijn de buxussen die voor de omranding van de perceeltjes zorgden, verdwenen. Onze haan Nestor waakt over die zone. Het fijne is dat de tuin zelfs internationale aandacht krijgt. Ik weet niet hoe het precies komt, maar we krijgen hier af en toe een bus met Amerikaanse toeristen over de vloer, die naast Brugge of Gent ook hier een kijkje willen komen nemen.

De tuin van Marie-Jeanne en Carlos is op vrijdag 17, zaterdag 18 en zaterdag 25 en zondag 26 juni te bezichtigen, telkens van 10 tot 18.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 4 euro, inclusief een gratis glas witte wijn of fruitsap. Leden van de Landelijke Gilde betalen slechts 2 euro.

Het boek ‘Lostraat 7’ telt 170 pagina’s en kost 30 euro. Je kan het verkrijgen bij Marie-Jeanne en Carlos zelf.

