Marie-Astrid is beste Junior Journalist van Meulebeke

Pittem Glorieja­ren van Ciné Alfa komen tot leven met expo en brochure: “Nergens in de regio was het tapijt zo zacht als bij ons”

De Heemkundige Kring en de cultuurdienst brengen op 5 maart de gloriejaren van Ciné Alfa terug tot leven met een expo, een brochure en een filmvoorstelling. In maart is het namelijk precies 70 jaar geleden dat de iconische cinemazaal - die in 1983 afbrandde - de deuren opende in de Tieltstraat.