Marialoopsesteenweg onderbroken voor tweede fase werken

De werken houden de vernieuwing van het wegdek in en de heraanleg van de fietspaden. De Marialoopsesteenweg zal nog tot het eind van de werken in oktober afgesloten zijn. Verkeer die richting Meulebeke en Marialoop moet wordt vanuit Tielt omgeleid via de Meulebeeksesteenweg en de Marialoopsteenweg. Verkeer in de omgekeerde richting kan via de Tieltstraat, Meulebeeksesteenweg en de Kasteelstraat rijden. Fietsers kunnen via de Bosakkerstraat rijden.