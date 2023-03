Marialoopschool schenkt ‘zorgmoatjes’ aan kinderen met kanker

De school zamelde de voorbije kerstperiode geld in om te besteden aan een project voor het Oncologisch Support Team van het Sint-Andriesziekenhuis. “Kinderen maakten knutselwerkjes en hebben die verkocht”, vertelt directrice Eva Rubens. Met de opbrengst werd stof gekocht om ‘zorgmoatjes’ te maken. We kregen steun van bedrijven Sammtex en TWE, maar vooral van (groot)ouders, die massaal achter de naaimachine kropen. Zo konden we honderden ‘zorgmoatjes’ maken. De bedoeling is dat deze gegeven wordt aan kinderen die zelf kanker hebben of aan kinderen waarvan (groot)ouders kanker hebben. De knuffel heeft een rits waar het kind woorden of tekeningen in kan opbergen. Het helpt bij het verwerkingsproces en het leren omgaan met emoties.”