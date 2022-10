Man (39) en neef (22) voor rechter na cannabisplantage in woning met 357 planten

Nadat de politie in februari vorig jaar info had dat K. V. (39) een cannabisplantage onderhield in zijn woning, gingen ze na enkele maanden onderzoek over tot een huiszoeking. Daar troffen ze een professioneel ingerichte cannabisplantage aan met 357 plantjes. Volgens het Openbaar Ministerie werkte zijn 22-jarige neef sinds het begin mee aan de plantage. Beiden wijzen in de richting van twee Nederlanders die de leiding hadden in de plantage en ook al het materiaal leverden. De Nederlanders beweren dan weer dat ze alleen wat materiaal hebben geleverd op vraag van de 22-jarige jongeman en verder niks afwisten van die plantage. “Tijdens de coronacrisis verloor hij zijn vaste job”, pleitte de advocaat van de 39-jarige man uit Meulebeke. “Naast zijn uren werkte hij ook nog in een kippenkraam, maar dat reed tijdens de lockdowns natuurlijk niet meer uit. Hij kampt ook met schulden, en greep naar de drugs. Toen de Nederlanders kwamen opdraven met het idee van de plantage zag hij een mogelijkheid om zijn schulden toch nog te kunnen afbetalen. Dat is een foute beslissing geweest.” De 39-jarige man en zijn 22-jarige neef riskeren elk 30 maanden celstraf met uitstel en 16.000 euro boete waarvan de helft met uitstel. Eén Nederlander riskeert dezelfde straf, de andere man uit Schiedam riskeert 24 maanden waarvan de helft met uitstel en 12.000 euro boete waarvan de helft met uitstel. Vonnis op 21 november.