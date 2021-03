Man (23) valt in slaap achter het stuur, na ingaan avondklok: slechts lichtgewond na zware crash tegen boom

Het ongeval gebeurde iets na 1 uur langs de Randweg in Meulebeke. De man reed in de richting van Tielt toen hij ter hoogte van de Tuinwijk afweek van z’n rijvak en rechts van de weg tegen een boom te pletter sloeg. De klap was zo hevig dat het linkervoorwiel van de wagen afbrak en in de gracht terechtkwam. De bestuurder, een man die enkele dagen geleden pas verjaarde, was naar eigen zeggen achter het stuur in slaap gevallen. Hij heeft dus het ongeval niet zien aankomen en heeft zich dus niet schrap gezet om de klap op te vangen. Dat verklaart zijn relatief lichte verwondingen.