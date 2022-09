Laatste Berencross in Meulebeke voor BK veldrijden er in 2024 opnieuw neerstrijkt

MeulebekeWie nog eens de veldrittoppers van dit moment in eigen streek aan het werk wil zien kan op zaterdag 1 oktober naar de Berencross op domein Ter Borcht in Meulebeke afzakken. Daarna zal het immers tot het Belgisch kampioenschap cyclocross van 2024 duren voor er nog eens veldrijders in Meulebeke in duel gaan.

Wat ooit begon als de Brico Cross en later Ethias Cross heette is nu omgedoopt tot Exact Cross, maar in de volksmond heeft iedereen het uiteraard nog altijd over de Berencross. Welke vedetten er begin oktober allemaal zullen opdagen is nog even afwachten. “De meeste grote namen bevestigen vaak pas maar in de laatste week hun komst”, zegt voorzitter van de vzw Cyclocross Meulebeke Dirk Verwilst. “Bij de dames mogen we alvast Sanne Cant en Denise Betsema verwelkomen. Van de heren hebben onder andere Eli Yserbyt, Tom Meeusen en Thibau Nys al hun komst bevestigd. Andere namen zijn nog onder voorbehoud, zoals Tom Pidcock, Lars van der Haar, Gianni Vermeersch, Quiten Hermans en Laurens Sweeck.”

Zelfde parcours

Crossen gebeurt als vanouds op domein Ter Borcht op een parcours van 2,8 kilometer dat net hetzelfde is als vorig jaar. “Dat maakt op zijn beurt voor 95 % gebruik van dezelfde route en hindernissen als op het BK dat hier in 2021 plaats vond”, zegt de voorzitter. “Ook dit keer is de grote zigzagbrug aan de inkom een blikvanger en kunnen de twee aangelegde heuvels ook nu weer voor spektakel zorgen. Op het speelplein is er dan weer de belangrijke zandbak die misschien de scherprechter kan zijn voor de favorieten. Het zal de laatste keer zijn dat je hier veldrijders de strijd ziet aan gaan voor het BK van 2024 plaats vindt. In oktober 2023 vindt er immers geen Berencross plaats omdat in januari 2024 het BK Cyclocross hier terug georganiseerd wordt. Belgian Cycling geeft ons die mogelijkheid omdat we het BK van 2021 zonder publiek moesten organiseren.”

Volledig scherm Michael Vanthourenhout won vorig jaar de Berencross in Meulebeke. © BELGA

De grootste wijziging dit jaar bevindt zich in de ticketprijs. Waar een toegangskaartje in voorverkoop vorig jaar nog 10 euro kostte en aan de deur 12 euro kost dat dit keer respectievelijk 12 en 15 euro. “Buiten onze wil om, maar op vraag van internationale wielerbond UCI”, erkent voorzitter Verwilst. “Alles in het leven wordt duurder, dus moest ook op dat vlak iets gebeuren.” Kinderen onder de twaalf jaar kunnen wel gratis binnen.

Op tv met Michel Wuyts

Wie vanuit het comfort van zijn huis de wedstrijden wil volgen zal dat traditiegetrouw ook kunnen doen. De wedstrijden van de elite dames en heren worden om 13.45 en 15 uur uitgezonden op VTM, met commentaar van Michel Wuyts. “Wie hier komt kijken kan uiteraard wel de sfeer opsnuiven”, zegt Dirk. “Er zijn verschillende VIP-formules mogelijk, op het terrein staat ook een ambitent en nadien is er een afterparty met DJ en een optreden van sfeerzanger Jens. Wie voor- of nadien een blik op de renners wil werpen kan dat doen in het rennersdorp langs de Ter Borchtlaan.”

Volledig scherm Het parcours van de Berencross 2022. © rv

Parkeren kan in de Grote Roeselarestraat. Er zijn twee ingangen tot het domein voor het publiek: via de Ingelmunstersesteenweg en de Ter Borchtlaan. Meer info en tickets via www.berencross.be. Er zijn ook enkele voorverkoopadressen zoals de cafetaria van Ter Borcht, De Kring, De Sneppe, de kantine van KFC Meulebeke, Den Beer, Gouden Leeuw, ’t Kapelhuis, Oude Pekkerie, Snooker, Sotero, Veldbloem, Café De Riva, Hazekapel, Marktfrituur Ingelmunster en SCOR-kaffee in Oostrozebeke.

