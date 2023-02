Kruispunt Steenoven- en Gentstraat afgesloten

Meulebeke / Olsene Romeo (30) opent restaurant in kasteel Ter Borcht: “Meulebeke­naars mogen zelf een naam voorstel­len”

Wie graag eens in een historisch kader wil gaan uiteten, kan vanaf september terecht in kasteel Ter Borcht in Meulebeke. Romeo Cantineau (30) uit Olsene mag er van de gemeente een horecazaak in uitbaten. “Mijn ervaring in verschillende sterrenzaken zal me goed van pas komen”, zegt de uitbater. Opvallend is wel dat het restaurant nog geen naam heeft en dat is een bewuste keuze.

7 februari