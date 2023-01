Kruispunt Markt- , Oostrozebeke- en Karel van Manderstraat een maand afgesloten

Deze week voorzag de aannemer de rest van de groene werfzone van een betonlaag in fase 1C. Binnen vier weken droogtijd is het kruispunt weer toegankelijk. De zone in kwestie wordt afgebakend en de gemeente vraagt voetgangers, fietsers en wagens om deze zone absoluut niet te betreden. Na de nodige droogtijd zal het kruispunt heropenen. Aansluitend wordt de Hoogstraat vanaf 26 februari opgebroken. De bewoners zullen met de wagen tijdelijk geen toegang meer hebben. De gemeente wijst weggebruikers ook op verhoogd werfverkeer, zowel in de blauwe werfzone als in de nabijheid ervan. Ze vraagt aan je snelheid aan te passen en alert te blijven.