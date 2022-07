KLJ zoekt oud-bestuursleden voor reünie en jubileumfeest

“Binnen twee jaar mag onze jeugdbeweging honderd kaarsjes uitblazen”, zeggen Danny Bossuyt, Emma Neerinck, Charlotte Wittebolle en Jonas Geldhof. “In aanloop naar dat feestjaar willen we graag de gewezen bestuursleden opsporen. We willen graag op 8 oktober van dit jaar al een reünie van gewezen bestuursleden organiseren. Wie nog mensen kent die in het bestuur zaten, mensen die we vergeten zijn of zelf één van die personen is, kunnen ons contacteren via charlotte.wittebolle@gmail.com. Tegen 15 augustus zouden we daar graag een zicht op krijgen.”