Kinderen maken het knus tijdens Grote Voorleesdag

Een Grote Voorleesdag voor ouders vindt plaats op een dag in de Voorleesweek van Iedereen Leest. “Uniek is dat in het bijzonder de ouders uitgenodigd worden om op school te komen voorlezen”; zegt directrice Evy Biebuyck. “Dat kan in de klas van hun kind, maar ook op de speelplaats, in het park, in de voortuin van de buren, op het gemeentehuis, … In onze school maakten we het gezellig in de klas en maakten we met dekens een gezellig kampje. De essentie is dat de ouders betrokken worden bij het schoolgebeuren en dat het een leuke ervaring is voor iedereen. Onze leerlingen genoten er alvast met volle teugen van.”