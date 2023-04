KIJK. Kinderen openen nieuwe groene oase met toneel rond fauna en flora

NET OPEN. Veronique (51) en Marino (51) ruilen eetwinkel in Ingelmun­ster voor sfeercafé Travalie in Houtave: “We leven maar één keer en dit kwam nu op onze weg”

Veronique Goethals (51) en Marino Beke (51) stonden acht jaar lang in hun eigen zaak in Ingelmunster. Maar dat is definitief voorbij want onlangs gooide het koppel de deuren open van sfeercafé Travalie waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1785. Wat bracht hen juist naar het polderdorp? Wat staat er op de menukaart? Wij liepen langs in het pand met de historische buitengevel en knap bewaard interieur.