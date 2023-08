Karel Van Manderstraat dagje deels dicht voor verkeer

Terminaal zieke kerstfa­naat Annemarie (52) wil nog één keer alles uit de kast halen: “Decoratie houdt me op de been, maar het geld is op”

Kerstmis 2023 wordt voor Annemarie Van Tilburg, wiens enorme passie voor kerstdecoratie vorig jaar nog te zien was in ‘Mijn Beste Kerst Ooit’ op VTM, door haar kanker wellicht haar laatste. De Egemse wil daarom nog een keertje álles uit de kast halen, maar botst op een financiële drempel. “Ik wil in schoonheid eindigen. Maar helaas is het spaarpotje dat ik elk jaar voor decoratie aanleg leeg door alle behandelingen.”