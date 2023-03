Julie (25) opent De Koazerie op de Markt van Meulebeke: “Voormalig bankkantoor omgebouwd tot kaaswinkel”

Ooit 3 jaar onschuldig in cel als moordver­dach­te, nu klokkenlui­der in grootscha­lig onderzoek naar opiumhan­del

Een 43-jarige Iraanse vluchteling die bijna drie jaar onschuldig in de cel zat op verdenking van de moord op zijn 50 jaar oudere vriendin Godelieve Degryse (84), speelt klokkenluider in een onderzoek naar grootschalige handel in opium. Dat bleek dinsdag op een proces in Kortrijk. Twaalf voornamelijk Iraanse verdachten stonden er terecht en riskeren celstraffen tot 6 jaar.