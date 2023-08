Joy gaat voor kroontje van Miss Fashion 2024 en pakt uit met originele actie: “Zet tijdens Patersholfeesten een tattoo en opbrengst gaat naar goede doel”

Schrijf je in voor Nacht van de Vleermuis

Natuurpunt Mandelstreke, Zoogdierenwerkgroep Mandelsterke en Stadlandschap West-Vlaamse hart organiseren naar jaarlijkse traditie opnieuw de Nacht van de Vleermuis in provinciaal domein Sterrebos. Op zaterdag 26 augustus nemen natuurgidsen je tussen 20.30 en 23 uur mee op sleeptouw door het donkere bos op zoek naar vleermuizen. Ze vertellen je tijdens een wandeling van zo’n drie kilometer alles over vleermuizen en gebruiken onder andere een batdetector om hun geluiden hoorbaar te maken en een warmtecamera om in het donker de vliegende rakkers te kunnen spotten. Punt van afspraak is de parking van het provinciedomein en je neemt best een hoofd- of zaklamp, een muggenstick en warme kledij mee. Inschrijven voor deze activiteit is een must en doe je hier.