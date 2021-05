Jonge vrouw dood aangetroffen in verloederd huis: bewoner (30) opgepakt

Het was vermoedelijk de 30-jarige bewoner, L.V., zelf die maandagmorgen iets voor 7.30 uur de hulpdiensten alarmeerde. Een vrouw uit de buurt van Veurne die naar verluidt zondag bij hem op bezoek kwam, gaf er geen teken van leven meer. Een ambulance en een mug-team snelden ter plaatse maar voor de jonge vrouw kwam alle hulp te laat. Omdat niet onmiddellijk duidelijk was waaraan het slachtoffer stierf en bewoner L.V. bij politie en gerecht gekend is voor drugsdelicten, werd haar overlijden onmiddellijk als verdacht beschouwd.

Buurtonderzoek

De woning, die wat afgelegen ligt van de rijweg, werd in beslag genomen, de technische recherche van het parket kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Ook een wetsdokter zakte naar Meulebeke af om er een uitwendige autopsie uit te voeren op het lichaam van de jonge vrouw. De politie voerde een buurtonderzoek. “Ze vroegen ons of we camerabewaking hebben aan onze woning”, zegt één van de buren. “Maar dat is niet het geval. De politie was duidelijk geïnteresseerd in wie hier eventueel gepasseerd was. Maar over wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld, wilden de agenten niks kwijt.”