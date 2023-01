Jaagoppervlakte in West-Vlaanderen blijft dalen

De actuele kaart met jachtterreinen in Vlaanderen is te raadplegen op geopunt.be. Elke landeigenaar van een jachtgebied kan de vraag indienen om een jachtplan te wijzigen. In 2021 richten 138 West-Vlaamse eigenaars een verzoek in tot het schrappen van percelen in een jachtplan. “Dat komt neer op in totaal 812 percelen. Dat betekent dat het totale jachtgebied in de periode tussen 2019 en 2021 met ruim 2.000 hectare is gezakt. De voorbije jaren werden het meeste verzoeken om jachtterreinen te schrappen ingediend in Kortrijk, Wingene, Diksmuide en Avelgem”, weet provincieraadslid De Poorter.