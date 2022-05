Internering voor pyromaan van Zeveneiken na 7 brandstichtingen in Meulebeke

Op zondag 9 januari moest een garagebox er aan geloven en kwam het onderzoek in een stroomversnelling. “Hij voelde een zekere drang om brand te stichten”, zegt zijn advocaat Wouter Vandenbussche. Franky V. was in maatwerkbedrijf De Waak aan de slag. Er werd een psychiater aangesteld die moet onderzoeken of hij al dan niet toerekeningsvatbaar was of in staat was zijn daden te controleren. Uit dat verslag blijkt dat dit niet het geval was. Een internering is dan ook de enige logische beslissing. Dat betekent dat het dus niet tot een proces voor de rechtbank zal komen en V. van de cel, waar hij sinds zijn aanhouding nu al vijf maanden verblijft, naar een (gesloten) psychiatrische instelling zal moeten worden overgebracht. Het is nu de kamer voor de bescherming van de maatschappij om te bepalen hoe de internering zal verlopen. “Hij legt zich bij die beslissing neer en is bereid hulp te aanvaarden”, besluit zijn advocaat Wouter Vandenbussche.