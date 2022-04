Infopunt Dementie viert tienjarig bestaan met escape game

MeulebekeHet Infopunt Dementie in Meulebeke mag tien kaarsjes uit blazen en viert dat dit voorjaar op passende wijze. In april en mei landt de escapegame ‘De trein van Edgard’ in De Zonnewende en in juni is iedereen welkom op één van de infosessies rond dementie. Ook op de Dag van de Zorg op 15 mei is het Infopunt dementie open voor iedereen die vragen heeft.

Met de escapegame wil het infopunt mensen op een leuke en orginele manier inzichten bieden in de wereld van dementie. Familie, mantelzorgers, professionelen en iedereen die op een of andere manier geconfronteerd wordt met dementie, worden ondergedompeld in een unieke ervaring. Deelnemers kruipen als het ware in de huid van een persoon met dementie en worden uitgedaagd om het spel tot een goed einde brengen.

De escapegame is gratis beschikbaar in De Zonnewende van 20 april tot en met 6 mei. Er zijn verschillende momenten vastgelegd om het spel te spelen. Families en mantelzorgers maar ook professionelen of mensen uit de buurt kunnen een tijdstip reserveren. Er is telkens plaats voor 7 personen. Alle mogelijke momenten staan op onze website. Reserveren is verplicht en kan voor 20 april via 051/48.81.72 of dementiemeulebeke@gvo.be

Infosessies

De gemeente plant onder de noemer ‘Weg met het taboe’ ook enkele infosessies voor het grote publiek. Daar krijg je info over dementie ende gevolgen voor de persoon en zijn of haar naasten. Die gaan door in De Zonnewende op woensdag 15 juni om 10 en 18 uur en op donderdag 16 juni om 10 en 14 uur. De toegang is gratis en inschrijven kan via bovenstaande gegevens.

Op de Dag van de Zorg op zondag 15 mei is het Infopunt open en vrij toegankelijk voor iedereen.