IN BEELD. Supporters vinden de weg naar zonnige Berencross: “We komen voor de sport én de sfeer”

Het was de laatste Berencross voor het BK Veldrijden in 2024 in Meulebeke na een corona-editie zonder publiek een herkansing krijgt. Wie opdaagde kreeg een mooie wedstrijd te zien. Vrienden Wim Debouver, Johan en Kevin Defauw en Guy Vandenbossche hadden strategisch op het Robinsoneiland postgevat. “We zijn op elke editie van de Berencross aanwezig en konden hier dus niet ontbreken”, zegt het viertal. “We komen voor de sport, maar uiteraard ook voor de sfeer. We hoopten dat Eli Yserbyt zou winnen, maar het mocht niet zijn. Maar we laten het niet aan ons hart komen en gaan er nog een pintje op drinken.” De organisatie was na afloop tevreden. “We mochten 4.500 toeschouwers verwelkomen, waaronder 800 VIPS. Een mooi aantal, waar we zeker blij mee zijn”, aldus Anthony Verwilst.