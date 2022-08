IN BEELD. Ketnet-sterren doen Grote Markt vollopen

Iedereen wou dan ook absoluut een glimp opvangen van onder meer Samson & Marie, Nachtwacht, Kaatje & Kamiel en #LikeMe. Ook superfans Taïsa Raes (14) en Kiara Velghe (12) uit Meulebeke die zich heel strategisch hadden opgesteld op de hoek van de Grote Markt. “Zo bevinden we ons precies tussen het podium en de parking van de artiesten”, vertellen ze. “Het is namelijk de bedoeling om onze favorieten te onderscheppen net voor of na hun optreden. Eerder waren we ook present op de Ketnet Zomertour in Zeebrugge, Wenduine en Deinze en twee van de drie keer zijn we in onze opzet geslaagd” De favorieten van Taïsa zijn Ketnetwrapper Héritier en Andres van Gamekeepers, terwijl Kiara toegeeft een boontje te hebben voor Gio van Nachtwacht. “We hebben fanbordjes mee, cadeautjes en ik heb zelfs een handdoek beschilderd voor Andres. Hopelijk slagen we erin hen te verrassen.”