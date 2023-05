Huisbrouwerij Klondiker organiseert reeks wandelingen

Oproep naar instrumen­ten voor leerlingen met een beperking mist effect niet: “Zelfs dEUS droeg steentje bij”

“De reacties hebben onze verwachtingen overtroffen.” De oproep naar instrumenten voor vier leerlingen met een beperking van de secundaire school van Dominiek Savio in Gits is duidelijk niet in dovemansoren gevallen. Waar boezemvrienden Owen, Tibault, Kjarno en Arnout het in april nog met amper een keyboard en een oude drum moesten rooien, zijn ze ondertussen - onder andere dankzij metalband Fleddy Melculy - volledig uitgerust.