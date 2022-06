Huis van het Kind wil met vaardigheidstraining kinderen weerbaarder maken

Tielt Minister wil werk maken van fietsveili­ger Tielt na bedroevend VeloVeilig-rap­port: “Herinrich­ting van de Vierhoek start al in het najaar”

Uit onze VeloVeilig-rondvraag is gebleken dat slechts 14 procent van de Tieltenaars het veilig fietsen vindt in zijn buurt. Dat povere resultaat, het slechtste in heel Vlaanderen, is ook Lydia Peeters (Open Vld) niet ontgaan. De minister van Mobiliteit wil de fietsinfrastructuur in Tielt de komende jaren aanpakken. De herinrichting van de Vierhoek start waarschijnlijk al in het najaar. Schepen Vincent Byttebier (CD&V) benadrukt echter dat er nog veel werk op de plank ligt.

30 mei